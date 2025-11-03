Terremoto di magnitudo 6.3 in Afghanistan | almeno dieci morti e oltre duecento feriti

Lo scorso giovedì, intorno alle 21:28 -ora italiana- un terremoto di magnitudo 6.3 ha colpito il nord dell’ Afghanistan. Nel dare aggiornamenti a riguardo, un portavoce del ministero della Sanità del governo talebano parlato di almeno dieci vittime; oltre duecentoventi persone, inoltre, sarebbero rimaste ferite. Secondo l’agenzia nazionale per la gestione dei disastri, che ha monitorato i soccorsi, per fortuna le condizioni di molte di loro non erano gravi, e sono state dimesse dagli ospedali dopo poco tempo con lievi escoriazioni. Non è ancora nota l’entità degli eventuali danni provocati dal sisma. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

