Terremoto di magnitudo 6.3 in Afghanistan almeno 20 morti e 320 feriti

Un terremoto di magnitudo 6.3 è stato registrato in Afghanistan. Al momento sono almeno 20 morti e 320 feriti del sisma che ha colpito il nord del Paese come fa sapere il portavoce del ministero della Salute pubblica, Sharafat Zaman. L’istituto geologico Usa riferisce che l’epicentro è stato individuato 22 chilometri a sudovest della città di Khulm, a 28 chilometri di profondità. La scossa si è verificata alle 00.59 della notte fra domenica e lunedì. Yousaf Hammad, portavoce dell’agenzia afghana per la gestione delle catastrofi, ha affermato che la maggior parte dei feriti ha riportato lesioni lievi ed è stata dimessa dopo aver ricevuto le prime cure. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Approfondisci con queste news

E' di almeno 20 morti il bilancio del terremoto di magnitudo 6.3 che si è verificato ieri sera in Afghanistan. I feriti sono almeno 320 #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Terremoto potente di magnitudo 6.3 colpisce l'Afghanistan settentrionale: cosa sapere - Un ulteriore terremoto ha devastato l'Afghanistan, esacerbando le già gravi crisi in corso nel paese. Riporta notizie.it

Terremoto in Afghanistan: oltre 20 morti e centinaia di feriti tra Balkh e Samangan. A fine agosto il sisma di magnitudo 6 VIDEO - Questo terremoto segue quello di magnitudo 6 che alla fine di agosto aveva colpito le province orientali di Kounar, Laghman e Nangarhar, il piu mortale nella storia recente ... Secondo ilgazzettino.it

Terremoto nel nord dell’Afghanistan: paura e distruzione, il bilancio è drammatico - Terremoto in Afghanistan: la scossa notturna devasta il nord del Paese e lascia un bilancio drammatico. notizie.it scrive