La terra ha tremato ancora una volta nel cuore della catena dell' Hindu Kush, una delle regioni sismiche più instabili del mondo. Una scossa violentissima, di magnitudo 6.3, ha colpito il Nord dell' Afghanistan nelle ore notturne, sorprendendo la popolazione nel sonno. Le prime informazioni parlano di crolli diffusi e di un numero di vittime, per ora fermo a 20 (con 320 feriti) destinato a crescere con l'avanzare delle operazioni di soccorso. L'epicentro è stato registrato a circa 28 chilometri di profondità, nei pressi della città di Mazar-i-Sharif, capoluogo della provincia di Balkh. Proprio qui sono morte almeno quattro persone, mentre oltre cento sono rimaste ferite e trasportate al principale ospedale della provincia.

© Thesocialpost.it - Terremoto devastante nella notte: crolli e vittime in Afghanistan