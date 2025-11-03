Terremoto devastante nel nord dell’Afghanistan | almeno 20 morti e più di 300 feriti
Il sisma, di magnitudo 6,3, ha colpito nella notte il nord dell’Afghanistan, nei pressi della città di Mazar-i-Sharif, causando la morte di almeno 20 persone e il ferimento di circa 320, secondo quanto dichiarato dal Ministero della Salute. 🔗 Leggi su Fanpage.it
