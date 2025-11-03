Terrazza Sentimento su Netflix | così la perdizione di Alberto Genovese diventa una docu-serie
“Terrazza Sentimento” diventa una docu-serie Netflix. Uscirà mercoledì 5 novembre. E racconterà di Alberto Genovese, che un tempo riempiva di droga e di giovani il superattico con vista sul Duomo. La docuserie è ideata e scritta da Alessandro Garramone con Davide Bandiera e Annalisa Reggi ed è diretta da Nicola Prosatore. L’imprenditore è stato arrestato nell’ autunno 202 0 per aver drogato e violentato una 18enne nel suo attico. Da lì si è scoperto un sottobosco di cocaina e abusi di potere. Terrazza Sentimento. La serie è in 3 episodi. Il coro greco è interpretato dal cronista del Corriere Giuseppe Guastella. 🔗 Leggi su Open.online
