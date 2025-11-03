Terrazza Sentimento | la docuserie Netflix che svela l’incubo dietro i party di Alberto Genovese

Una vista mozzafiato sul Duomo di Milano, di cui godere durante i party privati con un cocktail in una mano e una tartina nell’altra. Peccato che in quel drink ci fosse anche della droga. Questo era il modus operandi di Alberto Genovese, l’imprenditore digitale milanese arrestato nel 2020 per aver drogato e violentato una ragazza nel suo superattico. Proprio quell’appartamento con vista sul Duomo, soprannominato Terrazza Sentimento, dà il nome alla nuova docuserie Netflix in tre episodi, con il debutto fissato per mercoledì 5 novembre 2025. Leggi anche: Alberto Genovese, il ritratto della profiler. 🔗 Leggi su Panorama.it

