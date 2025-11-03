Terrazza Sentimento | la caduta del re delle startup Alberto Genovese raccontata da Netflix come un incubo di lusso

Alberto Maria Genovese, nato a Napoli il 28 maggio 1977, è un imprenditore italiano che per anni è stato celebrato come il re delle startup. Fondatore di Facile.it e Prima Assicurazioni, Genovese ha costruito un impero imprenditoriale nel settore digitale, per poi diventare protagonista di una delle vicende giudiziarie più discusse degli ultimi anni. La sua storia è ora al centro di Terrazza Sentimento, la docu-serie Netflix in uscita mercoledì 5 novembre 2025. La carriera di Genovese inizia dopo la laurea in Economia Aziendale all’Università Bocconi di Milano. Nel 1999 viene assunto da Goldman Sachs, per poi passare a McKinsey & Company e successivamente a Bain & Company. 🔗 Leggi su Cultweb.it

