terrazza sentimento e alberto genovese la docu serie netflix delle folli notti di soldi violenza e droga con vista sul duomo

Milano, 3 novembre 2025 - Droga a fiumi, cocaina e ketamina soprattutto, ragazze, sesso e violenza su una diciottenne ex modella. La faccia peggiore della Milano digitale del successo e dei soldi a palate L'attico in centro a Milano di Alberto Genovese, in cui sarebbe avvenuto lo stupro durante un festino a base di cocaina " Terrazza sentimento ", superattico da 300 metri con vista Duomo, e gli abusi e le perversioni di Alberto Genovese, genio del digitale e creatore di startup , diventano una docu-serie Netflix di tre puntate in arrivo il 5 novembre, ideata e scritta da Alessandro Garramone con Davide Bandiera e Annalisa Reggi, diretta da Nicola Prosatore.

