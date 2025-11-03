Terra fuochi | Cirielli ' rafforzare controlli per ridare ossigeno alla Campania'
Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "La Terra dei Fuochi è una ferita aperta che continua a sanguinare, una tragedia che per troppi anni è stata dimenticata e strumentalizzata. Oggi servono verità e impegno, non più promesse e parole vuote. Il Governo Meloni è stato l'unico ad intervenire con serietà e concretezza, mettendo in campo risorse e strumenti per affrontare una delle emergenze ambientali e sanitarie più gravi del Paese. Io stesso se sarò eletto continuerò a stimolare il Governo a farsi pienamente carico di questa battaglia, perché la Campania ha diritto di respirare aria pulita e di credere nel proprio futuro". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Terra dei fuochi: anche il Vescovo di Aversa in prima linea Il timore che tutto svanisca nel nulla ha coinvolto anche la Chiesa. Il Vescovo di Aversa ha stilato un dossier pieno di dati, sentenze e impegni presi dalla politica. Lo ha inviato ai sindaci, ai prefetti di - facebook.com Vai su Facebook
Convertito il decreto "Terra dei fuochi": solo "micro abbandono" di rifiuti non è delitto https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/convertito-decreto-terra-fuochi-solo-micro-abbandono-rifiuti-non-e-delitto-AHUbTGBD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Or - X Vai su X
Dl Terra dei fuochi: ok definitivo Camera, 15 mln per bonifiche e Dipartimento Sud - L'Aula della Camera ha definitivamente approvato il Dl Terra dei fuochi, con 137 voti favorevoli e 85 contrari (tre gli astenuti ... Si legge su ilsole24ore.com
Regionali Campania, la fuga degli attivisti della Terra dei Fuochi dal M5s - Da Alessandro Cannavacciuolo ad Antonio Marfella, in tanti hanno abbandonato i 5 Stelle per andare altrove. fanpage.it scrive
Terra fuochi: Varchi (FdI), 'con dipartimento per Sud si rafforza azione Governo' - "L'istituzione del Dipartimento per il Sud presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri assume un valore strategico: uno strumento utile di coordinamento e raccordo ... Da iltempo.it