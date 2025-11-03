Terra fuochi | Cirielli ' rafforzare controlli per ridare ossigeno alla Campania'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "La Terra dei Fuochi è una ferita aperta che continua a sanguinare, una tragedia che per troppi anni è stata dimenticata e strumentalizzata. Oggi servono verità e impegno, non più promesse e parole vuote. Il Governo Meloni è stato l'unico ad intervenire con serietà e concretezza, mettendo in campo risorse e strumenti per affrontare una delle emergenze ambientali e sanitarie più gravi del Paese. Io stesso se sarò eletto continuerò a stimolare il Governo a farsi pienamente carico di questa battaglia, perché la Campania ha diritto di respirare aria pulita e di credere nel proprio futuro". 🔗 Leggi su Iltempo.it

