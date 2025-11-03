Terni torna l’obbligo degli pneumatici invernali o delle catene a bordo

Ternitoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna l’obbligo dei pneumatici invernali o delle catene da neve a bordo per tutti gli autoveicoli circolanti sulle strade provinciali o di competenza della Provincia. Il servizio viabilità ha infatti emanato l’ordinanza che impone, dal 15 novembre al 15 aprile 2026, ai proprietari dei mezzi di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

