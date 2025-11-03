Terni pubblicata la graduatoria dei beneficiari della carta Dedicata a Te | Sostegno concreto alle persone in difficoltà
A partire da oggi lunedì 3 novembre i cittadini ternani possono conoscere i risultati relativi alla Carta “Dedicata a Te” 2025, la misura nazionale di sostegno economico rivolta alle famiglie in difficoltà. Il Comune di Terni ha infatti reso disponibile la graduatoria dei beneficiari sul proprio. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Graduatorie carta Dedicata a Te 2025: elenco Comuni - Dopo la consegna ai Comuni delle liste dei nomi dei beneficiari, inizia la pubblicazione delle graduatorie della Carta Dedicata a te per il 2025. Si legge su ticonsiglio.com
GRADUATORIA Vieste, pubblicata la graduatoria definitiva della “Carta Dedicata a Te” 2025 - Disponibile la graduatoria dei beneficiari della “Carta Dedicata a Te", destinata all’acquisto di beni alimentari di prima necessità ... Lo riporta statoquotidiano.it
Carta Dedicata a te, da domani i Comuni hanno le liste definitive dei beneficiari: ecco cosa accade - I comuni, spiega l’Inps nel messaggio 3233, informeranno i beneficiari dell’avvenuta assegnazione del contributo, nonché, in presenza di nuovi intestatari, delle modalità di ritiro delle carte presso ... Si legge su msn.com