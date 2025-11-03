Terni pubblicata la graduatoria dei beneficiari della carta Dedicata a Te | Sostegno concreto alle persone in difficoltà

Ternitoday.it | 3 nov 2025

A partire da oggi lunedì 3 novembre i cittadini ternani possono conoscere i risultati relativi alla CartaDedicata a Te” 2025, la misura nazionale di sostegno economico rivolta alle famiglie in difficoltà. Il Comune di Terni ha infatti reso disponibile la graduatoria dei beneficiari sul proprio. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

