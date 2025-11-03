Terni l’ippoterapia per otto persone con disabilità | il progetto dell’associazione Aladino

Otto persone con disabilità tra adulti e adolescenti sono coinvolte nel percorso di ippoterapia promosso dall’associazione Aladino di Terni grazie al contributo della Fondazione Carit. L’attività sarà realizzata nella sede dell’associazione sportiva “Un cavallo per amico”, realtà impegnata da. 🔗 Leggi su Ternitoday.it