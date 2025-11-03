Terni interrogazione sul Globus Tenda | L’area è nel degrado da anni che fine ha fatto il progetto di riqualificazione? GALLERIA FOTOGRAFICA

Il gruppo consiliare del Partito Democratico di Terni ha presentato un’interrogazione al Sindaco Stefano Bandecchi per chiedere chiarimenti sul futuro dell’area del Globus Tenda di viale Trieste, ormai da anni in stato di abbandono.I consiglieri Spinelli, Gubbiotti, Patalocco e Di Girolamo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

