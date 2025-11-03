Terni in lutto per la scomparsa di Carlo Rozzi | Esempio di lealtà competenza e coerenza
All'età di 71 anni è venuto a mancare a Terni Carlo Rozzi. Molto conosciuto in città per il suo impegno come sindacalista, presidente di circoscrizione, assessore comunale, consigliere Ater e ancora candidato consigliere nelle ultime elezioni amministrative. La camera ardente si svolge da oggi 3. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
