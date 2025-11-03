Terni il reality ‘Talenti in gioco in Bct’ | Vivere la cultura in pillole e nella quotidianità Diciotto professionisti in azione

Un progetto pilota sperimentale è partito nel pomeriggio di lunedì 3 novembre, nella location della Biblioteca comunale. Il realityTalenti in gioco in Bct’ coinvolge diciotto distinti professionisti, suddivisi in sei aree tematiche con l’obiettivo di valorizzare la conoscenza e la promozione. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

