Terni Film Festival le speciali ricorrenze | Il mondo nuovo messaggio condiviso nella prospettiva di essere operatori di pace

Un doppio compleanno da festeggiare per il ‘Terni Film Festival’. Venti anni fa infatti nacque una manifestazione divenuta ormai centrale nel programma degli eventi della città. Ad organizzare la rassegna è l’Istess che festeggia cinquant’anni di attività. Alla conferenza stampa di lunedì 3. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

PER TE Vi aspettiamo oggi con l ultimo giorno in programmazione del film "Per Te". Vi aspettiamo in sala! Il film rientra nell' iniziativa HappyCineFamily. Scopri gli orari e acquista ORA il tuo biglietto su www.cinemapoliteamaterni.it . . #politeamaterni Vai su Facebook

Cinema: il 6 novembre la proiezione de “La Stella di Greccio” aprirà il focus francescano del Terni Film Festival - Prodotto a Terni da Istess Media e ConfraTerni, il film "La Stella di Greccio", dedicato alla nascita del presepe, tornerà a casa, a Terni, venerdì 6 novembre in occasione dell’uscita del cd/dvd che r ... Si legge su agensir.it

Terni film festival compie 20 anni: La Stella di Greccio torna in sala - Dopo il debutto al Terni Film Festival, il film ha girato il mondo con proiezioni in Polonia – Malesia, Armenia e Stati Uniti – è stato mostrato anche in Vaticano ricevendo il plauso di Liliana Cavani ... Scrive umbria24.it

Il film sulla nascita del Presepe torna sul grande schermo: "La Stella di Greccio" a Pesaro e poi sarà al Cenacolo San Marco - Il 6 novembre l’uscita del cd/dvd che raccoglie, oltre al film e alla colonna sonora, molti contenuti speciali ... Da corrieredellumbria.it