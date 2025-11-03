Terni è venuto a mancare il medico Giuseppe Donzelli figura di rilievo della sanità cittadina
Nella giornata di lunedì 3 novembre è venuto a mancare a Terni all'età di 84 anni il dottor Giuseppe Donzelli – per molti semplicemente Pino – figura centrale della sanità ternana e anche amministratore comunale.Nel corso della sua lunga carriera ha ricoperto numerosi incarichi all’interno della. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Radio Tele Galileo. . “La città degli immortali” - MARCHESA BRIGIDA UGOLINI - Passeggiata teatrale nel cimitero di Terni - di e con Stefano De Majo - facebook.com Vai su Facebook