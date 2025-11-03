Terminator muore il direttore della fotografia Adam Greenberg il ricordo di James Cameron

Comingsoon.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

James Cameron ha ricordato il direttore della fotografia Adam Greenberg, deceduto a 88 anni: aveva curato i primi due Terminator, ricevendo una nomination all'Oscar per il secondo. Il regista ha affidato le sue parole a Deadline. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

terminator muore il direttore della fotografia adam greenberg il ricordo di james cameron

© Comingsoon.it - Terminator, muore il direttore della fotografia Adam Greenberg, il ricordo di James Cameron

Scopri altri approfondimenti

Adam Greenberg è morto:il leggendario direttore della fotografia di Terminator - Il cinema piange Adam Greenberg, celebre direttore della fotografia scomparso a 88 anni, noto per aver lasciato un'impronta nei primi film di Terminator. Lo riporta cinema.everyeye.it

Cerca Video su questo argomento: Terminator Muore Direttore Fotografia