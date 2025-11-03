terminator muore il direttore della fotografia adam greenberg il ricordo di james cameron

James Cameron ha ricordato il direttore della fotografia Adam Greenberg, deceduto a 88 anni: aveva curato i primi due Terminator, ricevendo una nomination all'Oscar per il secondo. Il regista ha affidato le sue parole a Deadline. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

