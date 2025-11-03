Terminator | James Cameron ricorda il direttore della fotografia Adam Greenberg morto a 88 anni

Il regista del celebre film di fantascienza del 1984 ha voluto ricordare il lavoro e l'importanza di Greenberg nei primi due capitoli della saga. Il direttore della fotografia è scomparso il 30 ottobre scorso a Los Angeles Il regista James Cameron ha voluto rendere omaggio ad Adam Greenberg, storico direttore della fotografia dei primi due film della saga di Terminator, morto all'età di 88 anni. Greenberg è noto per aver collaborato con Cameron sulle due pellicole originali della saga, con il regista che ha dichiarato recentemente: "Non avrei potuto realizzare i miei film di Terminator senza Adam". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

