Terminator | James Cameron ricorda il direttore della fotografia Adam Greenberg morto a 88 anni
Il regista del celebre film di fantascienza del 1984 ha voluto ricordare il lavoro e l'importanza di Greenberg nei primi due capitoli della saga. Il direttore della fotografia è scomparso il 30 ottobre scorso a Los Angeles Il regista James Cameron ha voluto rendere omaggio ad Adam Greenberg, storico direttore della fotografia dei primi due film della saga di Terminator, morto all'età di 88 anni. Greenberg è noto per aver collaborato con Cameron sulle due pellicole originali della saga, con il regista che ha dichiarato recentemente: "Non avrei potuto realizzare i miei film di Terminator senza Adam". 🔗 Leggi su Movieplayer.it
News recenti che potrebbero piacerti
Film del Giorno: "Terminator 2 - Il giorno del giudizio" (USA, 1991) di James Cameron - facebook.com Vai su Facebook
Terminator, muore il direttore della fotografia Adam Greenberg, il ricordo di James Cameron - James Cameron ha ricordato il direttore della fotografia Adam Greenberg, deceduto a 88 anni: aveva curato i primi due Terminator, ricevendo una nomination all'Oscar per il secondo. Riporta comingsoon.it
“C’è il pericolo di un’apocalisse in stile Terminator: se l’AI si unisce con le armi rischiamo un incubo distopico. Sono stati commessi molti errori”. Il monito di ... - Se l’intelligenza artificiale venisse utilizzata in modo improprio, la società potrebbe presto assomigliare al mondo distopico di Terminator. Si legge su ilfattoquotidiano.it
Terminator, James Cameron: "40 anni dopo alcuni aspetti del film sono imbarazzanti" - Nonostante sia ritenuto da più parti un capolavoro, James Cameron non è molto soddisfatto della resa di Terminator a distanza di quarant'anni. Segnala movieplayer.it