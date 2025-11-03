Terminal bus alla Stazione centrale mercoledì la posa della prima pietra

Tempo di lettura: < 1 minuto Si svolgerà mercoledì, alle ore 12 presso l’area di cantiere in prossimità della Stazione centrale, la cerimonia di posa della prima pietra dell’intervento di costruzione di un terminal per bus extraurbani. Interverranno il sindaco Clemente Mastella e l’assessore ai Lavori pubblici Mario Pasquariello. Il progetto in questione rientra nell’ambito degli interventi previsti per la “mobilità sostenibile e l’adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici. Prevede la realizzazione di 40 stalli per bus extraurbani e un edificio di servizio per i viaggiatori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

