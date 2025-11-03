Teramo filmano il pestaggio di un 16enne poi postano il video sui social | tre denunciati

Repubblica.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vittima, un ragazzo indiano di 16 anni, non aveva detto nulla ai genitori, poi il malore e il ricovero in ospedale. 🔗 Leggi su Repubblica.it

teramo filmano il pestaggio di un 16enne poi postano il video sui social tre denunciati

© Repubblica.it - Teramo, filmano il pestaggio di un 16enne poi postano il video sui social: tre denunciati

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Teramo Filmano Pestaggio 16enne