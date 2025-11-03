Tentato furto su auto in sosta | arrestato 30enne
Tentato furto su auto in via Fiume, a due passi dalla stazione di Santa Maria Novella, nella notte del 2 novembre. Un uomo ha riferito ad alcuni militari in servizio in zona di aver visto una persona che tentava di forzare alcune auto, da qui l'allarme alla polizia, che, intervenuta sul posto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
