Tentano un furto ma vengono scoperti e scappano via su un' auto potente in autostrada

Maxi-inseguimento tra le province di Frosinone e Roma nel pomeriggio di ieri, scatenato da un tentativo di furto in abitazione sventato. Quattro malviventi a bordo di una potente Audi RS3 sono riusciti a far perdere le proprie tracce sull'Autostrada A1, ma non prima di essere stati disturbati e. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Tentano #furto in #villa, messi in #fuga dal #proprietario - facebook.com Vai su Facebook

Tentano furto al distributore di Santa Severina: denunciati quattro uomini di Roccabernarda - X Vai su X

Catania, tenta furto in un wine bar: arrestata 46enne pluripregiudicata - CATANIA – Una donna di 46 anni, già nota alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio, è stata arrestata dalla Polizia di Stato di Catania dopo essere stata sorpresa a rubare in un ... Segnala livesicilia.it

Furto doppio in negozio: prova a rubare 38 paia di scarpe da Pittarello, poi scappa e viene scoperto con un complice e della refurtiva - Prima ha cercato di rubare 38 paia di scarpe dal punto vendita Pittarello di Vigonza. Secondo msn.com

Tentato furto a Varese: tre uomini arrestati dopo il fallito colpo a uno studio professionale - L'episodio ha sollevato preoccupazione nella comunità locale, mettendo in luce come il crimine, purtroppo, non si fermi nemmeno durante le ore di lavoro nel cuore di una città come Varese (foto d'arch ... Secondo laprovinciadivarese.it