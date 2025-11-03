Tenta il furto in un minimarket e si nasconde in un giardino condominiale

Firenzetoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 37 anni, originario della Nigeria, è stato denunciato dalla polizia locale di Prato per tentato furto. Lo ha reso noto il Comune in una nota, specificando come l'episodio risalga a pochi giorni fa e sia avvenuto nel Macrolotto Zero, in piena “Chinatown”. Stando a quanto comunicato. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

