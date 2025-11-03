tenta di strangolare la madre con un laccio donna di 39 anni arrestata

Perugia, 3 novembre 2025 - Ennesimo episodio di violenza consumata tra le pareti di casa. Protagoniste una figlia aggressiva e violenta che vuole soldi per comprare la droga e una madre che ha rischiato di morire soffocata. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Perugia hanno arrestato in flagranza di reato una donna di 39 anni, già nota alle forze dell'ordine, per il reato di lesioni personali nei confronti della madre. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti, la donna, in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti, nel tentativo di ottenere del denaro, avrebbe dapprima strattonato e colpito con un pugno al volto la madre, per poi tentare di strangolarla utilizzando un laccio portacellulare che la vittima portava al collo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

