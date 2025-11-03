Tensione e scontri tra la polizia e i partecipanti al rave. Si è concluso così in serata il rave di Halloween organizzato alla ex fabbrica di Supercar della Bugatti di Campogalliano (Modena). Sotto una forte pioggia, ci sono stati momenti caotici con alcuni partecipanti che hanno tentato di sfondare il cordone della polizia per evitare controlli. Ci sono stati lanci di lacrimogeni e di sassi. La polizia ha risposto con alcune cariche. Alcune persone sono state fermate e caricate sulle volanti della polizia. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Tensioni al rave di Modena, scontri con la polizia