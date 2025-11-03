Tensioni al rave di Modena scontri con la polizia
Tensione e scontri tra la polizia e i partecipanti al rave. Si è concluso così in serata il rave di Halloween organizzato alla ex fabbrica di Supercar della Bugatti di Campogalliano (Modena). Sotto una forte pioggia, ci sono stati momenti caotici con alcuni partecipanti che hanno tentato di sfondare il cordone della polizia per evitare controlli. Ci sono stati lanci di lacrimogeni e di sassi. La polizia ha risposto con alcune cariche. Alcune persone sono state fermate e caricate sulle volanti della polizia. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Leggi anche questi approfondimenti
Tensioni in consiglio comunale a Pavia lunedì sera. Dopo gli interventi del comitato cittadino preoccupato per il nuovo insediamento sinti e gli attivisti Pro Palestina che hanno contestato l'evento sulla Battaglia di Pavia con l'azienda Leonardo, le tensioni sono - facebook.com Vai su Facebook
Tensioni al rave di Modena, scontri con la polizia - Si è concluso con tensioni e scontri con la polizia, in serata, il rave di Halloween organizzato alla ex fabbrica di Supercar della Bugatti di Campogalliano (Modena). Si legge su msn.com
Rave party abusivo, scontri per evitare i controlli. Polizia speronata, poi i lacrimogeni - Lento deflusso interrotto più volte: un camper ha tentato di forzare il blocco rischiando di investire gli agenti. Scrive msn.com
Scontri al rave di Campogalliano, sfondato cordone dei controlli: camper tampona la polizia - Società: Dopo un’attesa di un paio d’ore un camper e un’auto, usciti dal rave, hanno colpito due auto della polizia ... Secondo lapressa.it