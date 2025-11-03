Tensione all' uscita del rave scontri e feriti Nella notte il deflusso dei mezzi

Dopo due giorni di relativa calma, purtroppo la situazione si è fatta abbastanza incandescente presso l'ex Bugatti di Campogalliano, dove si è concluso nel tardo pomeriggio il rave party iniziato venerdì sera. Come abbiamo raccontato oggi, il deflusso dei partecipanti è avvenuto alla spicciolata. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

