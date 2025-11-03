L’ Italia femminile sarà presente ai Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo, che si disputeranno a Londra, in Gran Bretagna, dal 28 aprile al 10 maggio prossimi, mentre non ci sarà la Nazionale maschile: questo il verdetto finale per le formazioni azzurre al termine del processo di qualificazione. Dopo il mancato pass agli Europei di Zadar, infatti, per entrambe le formazioni italiane c’era l’ultima possibilità di salvezza grazie al ranking mondiale, pubblicato con cadenza mensile il primo lunedì, e per la rassegna iridata a far fede è proprio quello di novembre 2025, rilasciato quest’oggi dopo la conclusione di tutti i campionati continentali. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tennistavolo, l’Italia femminile si qualifica ai Mondiali a squadre grazie al ranking. Niente pass per gli uomini