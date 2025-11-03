Tennis Sinner torna numero uno | cosa deve fare per chiudere l’anno in vetta al ranking

L’azzurro si è ripreso la vetta. Jannik Sinner, da oggi 3 novembre, si è ripreso la vetta del ranking ATP, scalzando momentaneamente lo spagnolo Carlos Alcaraz. La vittoria nel Masters 1000 di Parigi consente all’azzurro di tornare numero 1. La posizione in classifica, però, potrebbe cambiare e non è detto, a onor del vero è anzi complesso, che l’altoatesino riesca a chiudere l’anno da numero 1. Per l’azzurro sarà la sessantaseiesima settimana nel ranking ATP dopo averla persa agli US Open, in virtù della sconfitta per mano sempre dell’iberico. Ora, il tennista azzurro ha 11500 punti contro gli 11250 di Alcaraz. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Tennis, Sinner torna numero uno: cosa deve fare per chiudere l’anno in vetta al ranking

