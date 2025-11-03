Tennis Binaghi | Djokovic sarà al Masters a Torino

Roma, 3 nov. (askanews) – A pochi giorni dal sorteggio delle ATP Finals che si terranno a Torino, arriva la rassicurazione ufficiale da parte del presidente della Federazione Italiana Tennis, Angelo Binaghi: “Abbiamo conferma che Djokovic giocherà a Torino”. La notizia risolve un enigma che aleggiava sul torneo: lo scorso anno Djokovic non aveva partecipato e in questa stagione non ha disputato match indoor, alimentando i dubbi sulla sua presenza. Quanto a Musetti, Binaghi lo ha citato esplicitamente: “Musetti merita di entrare nei primi otto e lo meritava già nel 2024”. Il risultato? Con Djokovic in campo, il posto alle Finals per Musetti non può contare su un forfait d’oro: l’azzurro dovrà comunque conquistarsi la qualificazione sul campo, mirando a vincere il torneo 250 di Atene, organizzato dalla famiglia Djokovic, per sperare di entrare tra i migliori otto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

