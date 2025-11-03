Tenente Colombo Analisi di un omicidio | al Politeama le indagini del tenente più amato della TV
Mercoledì 5 e giovedì 6 novembre arriva al Politeama Genovese, dopo cinque anni di sold-out in Inghilterra, America e Francia, per la prima volta a teatro in Italia, “Tenente Colombo. Analisi di un omicidio”, lo spettacolo con protagonista il Tenente più amato di sempre.Un giallo emozionante. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
