Temu e Shein la battaglia della Lega | da stop pubblicità a tassa su pacchi fast fashion

La Lega dichiara guerra alle piattaforme internazionali Shein, Temu e AliExpress, ovvero ai principali operatori che portano avanti il cosiddetto fenomeno del fast fashio n. Il partito di Matteo Salvini ha presentato a Palazzo Madama un disegno di legge – visionato da LaPresse – a prima firma del senatore Gianluca Cantalamessa, recante ‘disposizioni per la riduzione dell’impatto ambientale della moda a rapido rinnovo e contrasto al fast fashion’, che prevede tra l’altro lo stop a ogni forma di pubblicità e introduce anche una imposta ecologica per i pacchi provenienti da paesi extra-Ue. Il provvedimento, si legge nella parte di presentazione del testo composto da 10 articoli, “intende disciplinare il fenomeno del fast fashion, ossia la produzione e commercializzazione massiva di capi d’abbigliamento a basso costo e a rapido ricambio, che esercita una pressione crescente sull’ambiente, sull’industria manifatturiera europea e sulla salute dei consumatori”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Temu e Shein, la battaglia della Lega: da stop pubblicità a tassa su pacchi fast fashion

