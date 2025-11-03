Televisione è tempo di costruire valore nell’ecosistema digitale Il rapporto ITMedia

Il mercato TV in Europa mostra segnali di ripresa. Il 2024 segna una crescita del 3,7% sul 2023 in valori assoluti, ma anche in termini reali (inclusa inflazione) l’incremento è comunque positivo, +1,3%, per la prima volta dal 2021. A guidare la crescita sono sia la pay tv, che la pubblicità entrambi a +4,5% rispetto all’anno precedente (mentre il canone cresce meno dell’1%). Sulla prima vanno a influire soprattutto i risultati dei servizi streaming (Svod), in particolare quelli sportivi che dal 2020 vanno a compensare gli andamenti negativi della pay tv lineare, con ricavi stagnanti se non in flessione. 🔗 Leggi su Formiche.net

