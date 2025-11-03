Telefonino alla guida in un mese ritirate 49 patenti dalla polizia stradale
Nel corso dell’ultimo mese la Polizia di Stato ha intensificato i controlli stradali in città ed in tutto il territorio della provincia di Piacenza per garantire la sicurezza sulle strade e prevenire i sinistri derivanti da disattenzioni o comportamenti scorretti alla guida.In particolare le. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
