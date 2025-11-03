TEDx Bari 2025 al Piccinni | 11 speaker e gran finale con Daniele Silvestri

Baritoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà Daniele Silvestri a chiudere TEDx Bari 2025. L’annuncio è stato dato questa mattina durante la conferenza stampa di presentazione, svoltasi a Palazzo di città alla presenza del sindaco e dell’assessora alle Culture. Una partecipazione a titolo gratuito, quella del noto cantautore, frutto. 🔗 Leggi su Baritoday.it

