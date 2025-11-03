Tecnologia progetti a emissioni zero | Bruxelles investe 2,9 miliardi di euro

La Commissione europea ha annunciato un finanziamento totale di 2,9 miliardi di euro per 61 progetti tecnologici all’avanguardia a zero emissioni nette. Il finanziamento proviene dal Fondo per l’innovazione, utilizzando i proventi del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (EU ETS). Queste sovvenzioni fanno seguito a un primo bando per tecnologie a zero emissioni nette (bando IF24), lanciato a dicembre 2024, con l’obiettivo di rafforzare la leadership tecnologica dell’Europa e accelerare l’implementazione di soluzioni innovative per la decarbonizzazione. I progetti selezionati abbracciano 19 settori industriali, 18 paesi e scale diverse, riflettendo l’ambizione dell’UE di decarbonizzare attraverso un’ampia gamma di tecnologie e applicazioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

