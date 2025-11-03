Tecnologia e prevenzione | nuovo mammografo 3D al Centro di medicina

Veronasera.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nastro rosa, tante voci e un messaggio: la prevenzione è la prima cura. È stato inaugurato nella sede di Via Curiel del Centro di medicina Verona il nuovo mammografo 3D con tomosintesi, una tecnologia di ultima generazione che promette diagnosi più accurate e tempestive del tumore al seno. 🔗 Leggi su Veronasera.it

