Teatro del Lido Sabato 8 novembre in prima assoluta Per questo mi chiamo Giovanni regia di Stefano Messina

Romadailynews.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PER QUESTO MI CHIAMO GIOVANNI da un padre a un figlio, la storia di Giovanni Falcone regia di Stefano Messina con Stefano Messina e Giacomo Messina Sabato 8 novembre h 19 @Teatro del Lido di Ostia PRIMA ASSOLUTA   Giovanni è un bambino di Palermo. Per il suo decimo compleanno il padre gli regala una giornata molto speciale: una gita attraverso la città, per spiegargli come mai per lui è stato scelto proprio il nome Giovanni.  Per questo mi chiamo Giovanni, da un padre a un figlio, la storia di Giovanni Falcone  è l’opera teatrale di Stefano Messina, sabato 8 novembre alle 19 in prima assoluta al Teatro del Lido. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Teatro del Lido. Sabato 8 novembre in prima assoluta “Per questo mi chiamo Giovanni” regia di Stefano Messina

