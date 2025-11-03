teatro del lido sabato 8 novembre in prima assoluta per questo mi chiamo giovanni regia di stefano messina

PER QUESTO MI CHIAMO GIOVANNI da un padre a un figlio, la storia di Giovanni Falcone regia di Stefano Messina con Stefano Messina e Giacomo Messina Sabato 8 novembre h 19 @Teatro del Lido di Ostia PRIMA ASSOLUTA Giovanni è un bambino di Palermo. Per il suo decimo compleanno il padre gli regala una giornata molto speciale: una gita attraverso la città, per spiegargli come mai per lui è stato scelto proprio il nome Giovanni. Per questo mi chiamo Giovanni, da un padre a un figlio, la storia di Giovanni Falcone è l’opera teatrale di Stefano Messina, sabato 8 novembre alle 19 in prima assoluta al Teatro del Lido. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

