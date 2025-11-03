Tc Italia la salvezza è più vicina Missione compiuta a Ravenna
Missione compiuta. Il Tennis Italia Forte dei Marmi vince in trasferta a Ravenna, con un perentorio 5-1, e – in attesa della matematica – compie un passo molto importante per rimanere in serie A1 senza passare dalle sfide adrenaliniche dei playout. Sarà così decisiva la prossima sfida (ai versiliesi sarà sufficiente un pareggio) per stappare una bottiglia di spumante. A Ravenna, la squadra guidata dal capitano non giocatore Matteo Marrai ha ingranato la quarta fin dai primi singolari: 3-1 il parziale, con il solo stop di Marco Furlanetto nella sfida contro il quotato Samuele Bagnolini che si è imposto per 2-0 (6-2, 6-2). 🔗 Leggi su Lanazione.it
