Firenze, 3 novembre 2025 – Il passaggio della talpa Marika sotto viale Spartaco Lavagnini (impegnata nello scavo per l’Alta Velocità), lo scorso maggio, ha lasciato il segno. Letteralmente. Lo sa bene l’ingegner Massimo Perini, residente in un appartamento affacciato proprio sul viale, che denuncia danni nella sua abitazione: crepe nei muri, pavimenti in marmo spaccati, lesioni alla parete confinante con l’appartamento adiacente e una vistosa macchia di umidità in cantina. Problemi che Perini imputa direttamente allo scavo sotterraneo: “Ci sono danni sugli archi delle due stanze che affacciano sul viale si sono formate crepe evidenti – racconta – ma non è tutto: anche il muro di confine con l’appartamento accanto presenta lesioni, e il pavimento si è sollevato e spaccato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tav, l’altra faccia della talpa. “Crepe e pavimenti rotti, la mia casa danneggiata”