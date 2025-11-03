Tattica | come l’Arsenal ha risolto il suo più grande punto debole battendo Burnley

Breaking: In questa stagione, l’Arsenal è stato accusato di essere noioso, di avere poco altro da offrire oltre alla brillantezza dei calci piazzati e di mancare di vantaggio nel gioco aperto. Anche la loro vittoria nel fine settimana ha fatto ben poco per influenzare gli oppositori: l’Arsenal ha segnato il primo gol su calcio d’angolo, e con Burnley che sembrava risoluto, un punteggio di 2-0 difficilmente ha sollevato nessuno dalla sedia. Eppure, sotto l’aspetto di un altro capolavoro di Declan Rice, la prestazione del primo tempo in particolare ha evidenziato perché la squadra di Mikel Arteta potrebbe aver superato l’ultimo ostacolo per diventare la squadra completa in grado di competere contro qualsiasi squadra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

