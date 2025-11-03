Tasso fisso o variabile | come scegliere
UNO DEGLI ELEMENTI che caratterizzano l’investimento obbligazionario è la stabilità. Le obbligazioni a tasso fisso offrono infatti rendimenti predeterminati e costanti nel tempo, garantendo all’investitore la conoscenza anticipata del valore che riceverà a scadenza e della periodicità dei flussi di cassa. Salvo eventi eccezionali, come la bancarotta dell’emittente, l’investitore ha la certezza del rimborso del capitale investito alla scadenza. Le obbligazioni contribuiscono alla stabilità del portafoglio poiché sono soggette a oscillazioni di prezzo inferiori rispetto alle azioni. Per fare un esempio, le obbligazioni a breve scadenza si sono rivelate una risorsa di stabilità per gli investitori in un periodo di incertezza geopolitica come quella che stiamo vivendo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
