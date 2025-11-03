Tartarughe marine | record storico in Toscana
Nel cuore delle coste della Toscana, tra il profumo di salsedine e il fragore delle onde, si è consumata una piccola grande rivoluzione naturale: l’anno corrente sarà ricordato come quello delle “piccole marine conquistatrici”. Per la prima volta la regione ha registrato 36 nidi di Caretta caretta, distribuiti su tutto il litorale. Un dato che travolge le aspettative e che parla un linguaggio limpido: le tartarughe cominciano a spingere verso nord, ridefinendo rotte e abitudini. Alla metà di settembre, i monitoraggi dell’ARPAT registravano l’apertura di dieci nidi già concluse, per un totale di 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
Un anno da record per le tartarughe marine in Italia! Nel 2025 le Caretta caretta hanno scelto le nostre coste come culla per i loro piccoli: oltre 700 nidi, il +60% rispetto al 2023! Sicilia, Calabria, Campania e Puglia guidano la classifica, ma crescono a - facebook.com Vai su Facebook
Tartarughe marine, record storico di nidi in Italia - La stagione di nidificazione si sta concludendo con un risultato straordinario grazie al lavoro instancabile di centinaia di volontari. Scrive agoramagazine.it
L’Italia festeggia un traguardo incredibile: nel 2025 è record di nidi di tartaruga Caretta caretta sulle nostre coste - Oltre 700 nidi di tartarughe Caretta caretta in Italia nel 2025: un record storico grazie al lavoro di volontari e associazioni ambientaliste. Secondo rds.it
Alle tartarughe Caretta caretta piace il mare italiano: record storico di nidi nel 2025 - I nidi di Caretta caretta sulle nostre spiagge sono aumentati: oltre 700 quelli censiti sulle coste italiane da Life Turtlenest, il progetto di Legambiente ... Scrive fanpage.it