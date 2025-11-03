Tartarughe marine | record storico in Toscana

Nel cuore delle coste della Toscana, tra il profumo di salsedine e il fragore delle onde, si è consumata una piccola grande rivoluzione naturale: l’anno corrente sarà ricordato come quello delle “piccole marine conquistatrici”. Per la prima volta la regione ha registrato 36 nidi di Caretta caretta, distribuiti su tutto il litorale. Un dato che travolge le aspettative e che parla un linguaggio limpido: le tartarughe cominciano a spingere verso nord, ridefinendo rotte e abitudini. Alla metà di settembre, i monitoraggi dell’ARPAT registravano l’apertura di dieci nidi già concluse, per un totale di 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

