Tarros Spezia vince con una prova d’orgoglio Partenza-choc poi grande rimonta su Arezzo
TARROS SPEZIA 95 SBA AREZZO 76 (20-25, 43-46, 71-57) TARROS SPEZIA: Lamperi 6, Puccioni 9, Kmetic 26, Ramirez 2, Tedeschi, Farusi ne, Sabbadini ne, Tedoldi 2, Pesenato 17, Deri 6, Petrushevski 8, Cellerini 19. All. Ricci. TL: 1315, 2P: 2642, 3P:1022). SBA AREZZO: Pelucchini 11, Damasco ne, Toia 15, Raguzzi ne, Pieri 9, Corradossi 23, Rapini 8, Francesconi, Cazzanti 4, Vagnuzzi 6. All. Fioravanti. (TL: 1217, 2P: 1737, 3P: 1023) Arbitri: Vozzella di Genova e Fambrini di Lucca. LA SPEZIA – C’è il sigillo di una squadra intera. Il successo è netto e travolgente quello della Tarros che dal riposo lungo in poi cambia totalmente la propria inerzia e di conseguenza quella del match. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Gazzetta Della Spezia. . SPEZIA BASKET CLUB TARROS: UNA SOCIETÀ SOLIDA, UN OBIETTIVO AMBIZIOSO Squadra e staff tecnico sono stati presentati oggi. Un gruppo giovane e nuovo, di grandi prospettive ma che già in questa stagione punta a fare be - facebook.com Vai su Facebook
Ex deposito Tarros a Fossamastra e discarica di Camisano, arrivano i fondi per la caratterizzazione - X Vai su X
Tarros Spezia vince con una prova d’orgoglio. Partenza-choc, poi grande rimonta su Arezzo - 57) TARROS SPEZIA: Lamperi 6, Puccioni 9, Kmetic 26, Ramirez 2, Tedeschi, Farusi ne, ... Si legge su msn.com
Tarros all’esordio in casa: c’è Borgomanero - La squadra del presidente Caluri decisa a mettersi alle spalle la sconfitta della prima stagionale contro la Mens Sana Siena Se Sabbadini è stato operato al crociato dal professor Coari, se non altro ... Segnala lanazione.it
Tarros stecca l’esordio a Siena. La spunta la tenacia dei toscani - Venti minuti, i primi, di buon livello, poi la Tarros resta negli spogliatoi e si scioglie come neve al sole. Riporta lanazione.it