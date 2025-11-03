TARROS SPEZIA 95 SBA AREZZO 76 (20-25, 43-46, 71-57) TARROS SPEZIA: Lamperi 6, Puccioni 9, Kmetic 26, Ramirez 2, Tedeschi, Farusi ne, Sabbadini ne, Tedoldi 2, Pesenato 17, Deri 6, Petrushevski 8, Cellerini 19. All. Ricci. TL: 1315, 2P: 2642, 3P:1022). SBA AREZZO: Pelucchini 11, Damasco ne, Toia 15, Raguzzi ne, Pieri 9, Corradossi 23, Rapini 8, Francesconi, Cazzanti 4, Vagnuzzi 6. All. Fioravanti. (TL: 1217, 2P: 1737, 3P: 1023) Arbitri: Vozzella di Genova e Fambrini di Lucca. LA SPEZIA – C’è il sigillo di una squadra intera. Il successo è netto e travolgente quello della Tarros che dal riposo lungo in poi cambia totalmente la propria inerzia e di conseguenza quella del match. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tarros Spezia vince con una prova d’orgoglio. Partenza-choc, poi grande rimonta su Arezzo