Tappa cesenate per i Negrita al Carisport il loro Canzoni per anni spietati - tour

Cesenatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 7 novembre i Negrita tornano in formazione completa sui palchi dei principali teatri italiani con il loro “Canzoni per anni spietati - Tour in teatro 2025”. Una nuova occasione per ascoltare dal vivo i brani dell’ultimo disco “Canzoni per anni spietati”, il concept album uscito lo scorso marzo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Tappa Cesenate Negrita Carisport