Tamponamento fra auto sulla E45 muore la passeggera Aveva 58 anni
Torgiano (Perugia), 3 novembre 2025 – Ancora sangue sulle strade dell’ Umbria. In una giornata che già era cominciata male, con la notizia del maxi tamponamento a catena sulla Centrale Umbra che ha coinvolto nove veicoli con cinque feriti, purtroppo poi è arrivata una notizia ben peggiore: una donna di 58 anni che viaggiava a bordo di un’auto è morta nello scontro tra la vettura su cui viaggiava e un’altra macchina. L’incidente è avvenuto all’altezza dello svincolo San Martino in Campo– Torgiano della strada statale 3 bis Tiberina-E45, in direzione nord. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto la donna dall’abitacolo per consegnarla al personale sanitario del 118, che ne ha constatato il decesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
