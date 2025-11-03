Tamponamento a catena vicino alla galleria Monte Pergola

Un tamponamento a catena si è verificato oggi sul raccordo autostradale Avellino-Salerno, in direzione Salerno, poco prima dell’ingresso della galleria Monte Pergola. Sul luogo dell’incidente sono intervenute diverse ambulanze per soccorrere i coinvolti. Al momento non sono stati diffusi dati. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

