Talento puro e fantasia | i giovani trequartisti che incantano su Football Manager 26
Iniziare delle nuove partite su Football Manager 26 è sempre una nuova sfida, questo perché chiede al giocatore una tacita scommessa, ovvero di puntare su squadre sempre nuove, analizzare i calciatori disponibili in rosa e poi valorizzare anche i giovani. Ecco perché stiamo supportando tutti i nuovi giocatori che hanno deciso di costruire si una base solida con la loro squadra scelta, ma è giusto anche cominciare a pensare al futuro costruendo delle certezze con giovani giocatori. Oggi andiamo a vedere la linea di mezzo tra l’attacco e il centrocampo, ovvero il delicato ruolo del trequartista, figura di supporto nella fase di attacco, capace di correre sulle fasce, recuperare palloni, giocare di cross e supportare l’eventuale ruolo degli attaccanti in area. 🔗 Leggi su Screenworld.it
