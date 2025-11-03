Tale e quale show finale col botto | chi sono gli ospiti speciali

News Tv. Venerdì 7 novembre torna in prima serata su Rai 1 la settima puntata di Tale e quale show, il talent musicale condotto da Carlo Conti che continua a raccogliere consensi con una media di share intorno al 20%. L’ultima fase della stagione vedrà ospiti speciali e giurati aggiunti, mentre il pubblico si prepara a vivere un nuovo episodio ricco di imitazioni e performance emozionanti. Leggi anche: “Purtroppo va così”. La notizia su Andrea Delogu dopo gli ultimi dubbi Ascolti e conferma del successo del talent. Questa edizione di Tale e quale show si conferma stabile nei numeri, con una media intorno al 20% di share, in linea con la stagione precedente. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Tale e quale show, finale col botto: chi sono gli ospiti speciali

Argomenti simili trattati di recente

Tale e quale show, le pagelle: Samuele Cavallo superlativo (9), Carmen Di Pietro terrificante (4), Cirilli-Insinna che sorpresa (7) - facebook.com Vai su Facebook

La sesta puntata di #taleequaleshow si è conclusa con un ex aequo! Da una parte l'ironia e la teatralità, dall'altra una grande esibizione canora Rivivi le emozioni di questa serata scoppiettante su RaiPlay - X Vai su X

Tale e quale show stasera in tv venerdì 31 ottobre su Rai 1: il cammino verso la finale. Le anticipazioni - Il varietà condotto da Carlo Conti è arrivato alla penultima puntata: i concorrenti sono chiamat ... corrieredellumbria.it scrive

Tale e Quale Show, semifinale di fuoco: imitazioni e bagarre in classifica. Cosa vedremo (e chi vince) - Carlo Conti guida i concorrenti verso la finale: duetti impossibili e la corsa al titolo di Campione 2025 si fa infuocata. Segnala libero.it

Giulia Penna imita Alexia a Tale e Quale Show 2024 / “Finirò con il botto”, poi la scoperta della notorietà - Giulia Penna si è raccontata a margine dell'ultimo episodio di Tale e Quale Show, trasmissione che vede la conduzione di Carlo Conti. Da ilsussidiario.net