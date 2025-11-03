Tajani riforma della giustizia e separazione delle carriere | Era nei progetti di Silvio Berlusconi
«La famiglia Berlusconi è impegnata, perchè ha vissuto sulla propria pelle che cosa significa una giustizia ingiusta, ma non so se vorranno impegnarsi direttamente» nella campagna sul referendum giustizia. Lo ha detto Antonio Tajani a Ping Pong, Rai Radio1, rispondendo a una domanda sul possibile ruolo dei Berlusconi nella campagna referendaria sulla riforma della giustizia. «Hanno detto quello. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Scopri altri approfondimenti
Agenzia Vista. . Tajani su Riforma giustizia: È giornata storica Vai su Facebook
#ultimora Riforma dell'Istruzione, Tajani: "Laurea in Diritto Internazionale anche dopo 1 solo esame" - X Vai su X
Tajani su riforma giustizia “Giornata storica” - NIAMEY (NIGER) (ITALPRESS) – “E’ una giornata storica”, quella della giustizia è una riforma al servizio del cittadino. Come scrive reggiotv.it
Riforma della giustizia, da due Csm distinti al sorteggio. Meloni: "Traguardo storico, ora la parola ai cittadini" - La riforma che introduce la separazione delle carriere della magistratura è stata approvata definitivamente dall'aula del Senato ... Come scrive affaritaliani.it
Il Senato approva la riforma della giustizia: Tajani inneggia a Berlusconi, l'opposizione mostra cartelli - Sì alla riforma costituzionale con 112 sì, fra applausi della maggioranza, proteste dell'opposizione e l'annuncio del referendum ... Riporta lasicilia.it